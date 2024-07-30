В Киеве в парке Шевченко упало дерево: есть пострадавшие

В столичном парке Шевченко упало дерево, в результате чего есть пострадавшие. Их госпитализировали.

Об этом вечером 30 июля сообщили в КГГА. Там рассказали детали ситуации.

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В Киеве в парке Шевченко упало дерево

Около 21 часа вечера в КГГА рассказали об инциденте, который произошел в парке Шевченко. Там упало дерево, в результате чего пострадало 4 человека.

Медицинские работники госпитализируют пострадавших.

Медики госпитализируют 4 пострадавших от падения дерева в парке имени Тараса Шевченко в результате порывов ветра,

– говорится в сообщении.

По данным КГГА, все коммунальные службы на месте. Помощь по уборке дерева оказывают спасатели КАРС "Киевская служба спасения".



В киевском парке Шевченко упало дерево / Фото телеграм-канал "Реальный Киев"



В парке имени Тараса Шевченко в Киеве упало дерево / Фото телеграм-канал "Реальный Киев"



В результате падения дерева в столичном парке Шевченко есть пострадавшие / Фото телеграм-канал "Реальный Киев"



В Киеве упало дерево в парке Шевченко / Фото телеграм-канал "Реальный Киев"

В КГГА отметили, что согласно прогнозам Укргидрометцентра порывы ветра в столице 30 июля будут достигать от 15 до 20 метров в секунду.

Специалисты призывают во время сильного ветра на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, не парковать рядом с ними автотранспорт; плотно закрывать окна; убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Желательно воздержаться от прогулок в зеленых зонах,

– отметили там.