В Киеве в парке Шевченко упало дерево: есть пострадавшие
Источник:КГГА
В столичном парке Шевченко упало дерево, в результате чего есть пострадавшие. Их госпитализировали.
Об этом вечером 30 июля сообщили в КГГА. Там рассказали детали ситуации.
Смотрите также Пьяный мужчина устроил драку в центре Киева
В Киеве в парке Шевченко упало дерево
Около 21 часа вечера в КГГА рассказали об инциденте, который произошел в парке Шевченко. Там упало дерево, в результате чего пострадало 4 человека.
Медицинские работники госпитализируют пострадавших.
Медики госпитализируют 4 пострадавших от падения дерева в парке имени Тараса Шевченко в результате порывов ветра,
– говорится в сообщении.
По данным КГГА, все коммунальные службы на месте. Помощь по уборке дерева оказывают спасатели КАРС "Киевская служба спасения".
В киевском парке Шевченко упало дерево / Фото телеграм-канал "Реальный Киев"
В парке имени Тараса Шевченко в Киеве упало дерево / Фото телеграм-канал "Реальный Киев"
В результате падения дерева в столичном парке Шевченко есть пострадавшие / Фото телеграм-канал "Реальный Киев"
В Киеве упало дерево в парке Шевченко / Фото телеграм-канал "Реальный Киев"
В КГГА отметили, что согласно прогнозам Укргидрометцентра порывы ветра в столице 30 июля будут достигать от 15 до 20 метров в секунду.
Специалисты призывают во время сильного ветра на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, не парковать рядом с ними автотранспорт; плотно закрывать окна; убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Желательно воздержаться от прогулок в зеленых зонах,
– отметили там.
- В КГГА напомнили, что в случае падения деревьев или веток – звоните в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 0442724018.
- Также когда падение деревьев или веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).
- При травмировании людей немедленно звоните по телефону 103.
- При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефону: 0503873542 (телефон ЦОДР).