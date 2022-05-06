В Киеве водитель спровоцировал ДТП: в его крови нашли катастрофическое количество алкоголя

Недалеко от вокзала в Киеве водитель спровоцировал ДТП, к счастью без пострадавших. Поскольку водитель решил сбежать, его оперативно задержали патрульные на соседней улице.

Об этом 24 каналу рассказал спикер министра внутренний дел Вадим Денисенко. Но он также сообщил другую деталь – у водителя было критическое содержание алкоголя в крови.

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По данным патрульной полиции Киева, мужчина согласился пройти проверку с помощью драгера, у него обнаружено 5 промилле.



Такой результат показал драгер, замеряющий уровень алкоголя у водителей / фото патрульной полиции Киева

Заметьте. Допустимый уровень, который может показать драгер и не повлечь к ответственности – 0,2.



Виновник ДТП возле вокзала в Киеве / фото патрульной полиции Киева

Инспекторы составили на виновника только протокол по части 1 статьи 130, а именно – управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения КУоАП и отстранили от вождения.

Вчера возле главного вокзала в Киеве произошла авария. Водитель был с 5 промилле алкоголя в крови, страшно представить, какую дозу алкоголя принял этот человек. Давайте не забывать, что идет война и нужно максимально собраться,

– отметил Денисенко.

Главное о другом ДТП в Ровенской области

Авария произошла около 19:20, 3 мая.

Пожар, возникший в результате аварии тушили 44 спасателя и 7 единиц техники.

На место ДТП также выехали семь автомобилей скорой помощи. Они доставили пострадавших в медучреждения в Дубно и Радивилов.

Сначала сообщили о 17 жертвах аварии, но 4 мая количество жертв возросло.

Из-за масштаба пожара в результате ДТП полностью перекрыли трассу "Киев – Чоп".

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