В Киеве военный с трофейным автоматом напал на прохожего из-за музыки

На Голосеевском проспекте в Киеве вооруженный мужчина спровоцировал ссору и угрожал прохожему из-за иностранной музыки, которая звучала из наушников пострадавшего.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Подробности инцидента и задержания

Пострадавший не растерялся и сразу вызвал правоохранителей. На место происшествия оперативно прибыли патрульные экипажи и следственно-оперативная группа, которые задержали агрессора непосредственно в гаражном кооперативе.

В ходе проверки выяснилось, что нападавший является действующим военнослужащим. Оружие, которым он угрожал киевлянину, оказалось трофейным автоматом, привезенным из зоны боевых действий.

Полицейские изъяли автомат, а самого фигуранта передали сотрудникам Государственного бюро расследований для проведения дальнейших следственных действий.



Военный угрожал мужчине оружием из-за музыки / Фото: Нацполиция

Резонансные вооруженные конфликты в столице

Это не единственный случай применения оружия в городе за последние дни. Напомним, в ночь на 2 сентября в Киеве произошел громкий вооруженный конфликт с участием силовиков.

По информации СБУ, военнослужащие напали на следователей во время проведения процессуальных действий, тогда как источники в СМИ сообщали о перестрелке между сотрудниками СБУ и ГУР. Расследованием того ночного инцидента сейчас занимаются ГБР и Офис генерального прокурора.

Сообщалось, что столкновение связано с похищением заместителя командира РДК Степана Калпунова. Кроме того, изданию "Украинская правда" удалось получить видео с места происшествия.