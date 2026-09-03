В Киеве военный с трофейным автоматом напал на прохожего из-за музыки
На Голосеевском проспекте в Киеве вооруженный мужчина спровоцировал ссору и угрожал прохожему из-за иностранной музыки, которая звучала из наушников пострадавшего.
Об этом сообщили в полиции Киева.
Подробности инцидента и задержания
Пострадавший не растерялся и сразу вызвал правоохранителей. На место происшествия оперативно прибыли патрульные экипажи и следственно-оперативная группа, которые задержали агрессора непосредственно в гаражном кооперативе.
В ходе проверки выяснилось, что нападавший является действующим военнослужащим. Оружие, которым он угрожал киевлянину, оказалось трофейным автоматом, привезенным из зоны боевых действий.
Полицейские изъяли автомат, а самого фигуранта передали сотрудникам Государственного бюро расследований для проведения дальнейших следственных действий.
Военный угрожал мужчине оружием из-за музыки / Фото: Нацполиция
Резонансные вооруженные конфликты в столице
Это не единственный случай применения оружия в городе за последние дни. Напомним, в ночь на 2 сентября в Киеве произошел громкий вооруженный конфликт с участием силовиков.
По информации СБУ, военнослужащие напали на следователей во время проведения процессуальных действий, тогда как источники в СМИ сообщали о перестрелке между сотрудниками СБУ и ГУР. Расследованием того ночного инцидента сейчас занимаются ГБР и Офис генерального прокурора.
Сообщалось, что столкновение связано с похищением заместителя командира РДК Степана Калпунова. Кроме того, изданию "Украинская правда" удалось получить видео с места происшествия.