Про це повідомили в поліції Києва.

Деталі інциденту та затримання

Потерпілий не розгубився та одразу викликав правоохоронців. На місце події оперативно прибули патрульні екіпажі та слідчо-оперативна група, які затримали агресора безпосередньо в гаражному кооперативі.

Під час перевірки виявилося, що нападник є чинним військовослужбовцем. Зброя, якою він залякував киянина, виявилася трофейним автоматом, привезеним із зони бойових дій.

Поліцейські вилучили автомат, а самого фігуранта передали працівникам Державного бюро розслідувань для проведення подальших слідчих дій.



Військовий погрожував чоловікові зброєю через музику / Фото: Нацполіція

Резонансні збройні конфлікти у столиці

Це не єдиний випадок застосування зброї в місті за останні дні. Нагадаємо, у ніч проти 2 вересня в Києві стався гучний збройний конфлікт за участю силовиків.

За інформацією СБУ, військовослужбовці напали на слідчих під час проведення процесуальних дій, тоді як джерела у ЗМІ повідомляли про перестрілку між співробітниками СБУ та ГУР. Розслідуванням тієї нічної події зараз займаються ДБР та Офіс генерального прокурора.

Повідомлялося, що сутичка пов'язана з викраденням заступника командира РДК Степана Калпунова. До того ж, виданню "Українська правда" вдалося отримати відео з місця події.