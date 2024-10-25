Прохожий нашел обломки: "Шахед" упал неподалеку от стеклянного моста в Киеве

25 октября стало известно, что в результате ночной атаки по столице обломки одного из дронов-камикадзе упали прямо в сердце Киева. К счастью, неравнодушный прохожий заметил их и сообщил правоохранителям.

У Муниципальной охране рассказали детали. К сожалению, уже вечером враг снова ударил по Киеву, направив беспилотник на многоэтажку на Соломенке. Среди горожан есть погибшая и пострадавшие.

Смотрите также Прилет дрона в многоэтажку в Киеве: жуткие кадры с места атаки

"Шахед" в киевском парке днем 25 октября

В столице, на смотровой площадке возле "Арки Свободы украинского народа", мужчина обнаружил обломок от российского дрона-камикадзе. Он сообщил, что нашел остатки вражеского БПЛА в парке "Центральный", вероятно, после ночной атаки на Киев,

– написали правоохранители.

Муниципальная охрана срочно прибыла на место происшествия, ограничила доступ к опасной территории и вызвала взрывотехников и полицию. К счастью, обломки не представляли угрозы. Но полицейские Подольского района изъяли детали дрона для фиксации очередного военного преступления россиян.

"Шахед" в столичном парке / Фото Муниципальная охрана

Парк "Центральный" в Киеве – сердце столицы. Неподалеку так называемый стеклянный мост, очень популярный среди туристов.

В Муниципальной охране напомнили, что воздушные тревоги в тот день продолжались 4 часа, а ПВО и РЭБ обезвредили около полутора десятка БПЛА, которые угрожали городу. В Дарницком районе был пожар из-за обломков. В целом атака стала 15-й массированной на столицу с начала октября.

Важно! Если увидели обломки дрона или другой подозрительный предмет – ни в коем случае не трогайте его! Отойдите подальше и звоните 101 или 102.