У Муніципальній охороні розповіли деталі. На жаль, уже ввечері ворог знову ударив по Києву, спрямувавши безпілотник на багатоповерхівку на Солом'янці. Серед містян є загибла і постраждалі.

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"Шахед" у київському парку вдень 25 жовтня

У столиці, на оглядовому майданчику біля "Арки Свободи українського народу", чоловік виявив уламок від російського дрона-камікадзе. Він повідомив, що знайшов залишки ворожого БпЛА в парку "Центральний", ймовірно, після нічної атаки на Київ,

– написали правоохоронці.

Муніципальна охорона терміново прибула на місце події, обмежила доступ до небезпечної території та викликала вибухотехніків і поліцію. На щастя, уламки не становили загрози. Але поліцейські Подільського району вилучили деталі дрона для фіксації чергового воєнного злочину росіян.

"Шахед" у столичному парку / Фото Муніципальна охорона

Парк "Центральний" у Києві – серце столиці. Неподалік так званий скляний міст, дуже популярний серед туристів.

В Муніципальній охороні нагадали, що повітряні тривоги того дня тривали 4 години, а ППО та РЕБ знешкодили близько півтора десятка БпЛА, які загрожували місту. У Дарницькому районі була пожежа через уламки. Загалом атака стала 15-ю масованою на столицю з початку жовтня.

Важливо! Якщо побачили уламки дрона чи інший підозрілий предмет – у жодному випадку не чіпайте його! Відійдіть подалі та дзвоніть 101 або 102.