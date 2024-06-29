В Киеве прямо на остановке загорелась маршрутка
В столице вспыхнула маршрутка. Она стояла на остановке, когда началось возгорание.
В телеграмм-каналах распространяют видео, где видно, что в Киеве вспыхнула маршрутка. Сколько там было людей неизвестно.
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Одна из причин – жара
В телеграмм-каналах пишут, что одной из причин возгорания могла быть нереальная жара в Киеве. Официально о причинах ничего неизвестно.
Кроме этого, неизвестно также, сколько людей находилось в маршрутке на момент возгорания. Также нет информации о пострадавших.
В сообщениях отмечают, что пожар уже удалось потушить.
В сеть попали видео с пожаром. На записи можно увидеть, что огонь охватил значительную часть транспортного средства.
В Киеве вспыхнула маршрутка: смотрите видео
В Киеве 26 июня вспыхнул пожар на рынке "Юность". В ГСЧС опровергли сообщение о "сильном пожаре". Там рассказали, что произошло возгорание металлоконструкций.