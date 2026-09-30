Вечером 30 сентября в Киеве начали фиксировать проблемы с электроснабжением после атаки БПЛА. Впоследствии стало известно о введении экстренных отключений в столице.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Что известно об отключении света в Киеве?

Прежде всего, город почти непрерывно находится под российскими обстрелами. В течение дня 30 сентября враг терроризировал Киев ударными дронами.

В сети около 17:30 появилась информация о перебоях со светом. Предварительно, дрон мог повредить ЛЭП. Уже в 17:40 стало известно, что ДТЭК по команде Укрэнерго ввел экстренные отключения в Киеве.

Важно! Во время экстренных отключений графики не действуют.

В ДТЭК добавили, что в случае изменения ситуации вся информация будет обнародоваться в официальном телеграмм-канале.

Позже о проблемах в энергосистеме известили и приложение "Киев Цифровой".



Отключение света в Киеве В Киеве ввели экстренные отключения света / Скриншот 24 Канала

Что было известно раньше?

Накануне, 29 сентября, в Дергачах и близлежащих населенных пунктах Харьковской области полностью исчезло электроснабжение после российского удара по энергетическому объекту.

В тот же день в Винницкой области российская атака повредила объект железнодорожной инфраструктуры. В результате без электроэнергии остались тысячи потребителей.