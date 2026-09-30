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24 Канал Главные новости В Киеве ввели экстренные отключения света
30 сентября, 17:42
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Обновлено - 17:58, 30 сентября

В Киеве ввели экстренные отключения света

Татьяна Бабич

Вечером 30 сентября в Киеве начали фиксировать проблемы с электроснабжением после атаки БПЛА. Впоследствии стало известно о введении экстренных отключений в столице.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Что известно об отключении света в Киеве? 

Прежде всего, город почти непрерывно находится под российскими обстрелами. В течение дня 30 сентября враг терроризировал Киев ударными дронами. 

В сети около 17:30 появилась информация о перебоях со светом. Предварительно, дрон мог повредить ЛЭП. Уже в 17:40 стало известно, что ДТЭК по команде Укрэнерго ввел экстренные отключения в Киеве. 

Важно! Во время экстренных отключений графики не действуют. 

В ДТЭК добавили, что в случае изменения ситуации вся информация будет обнародоваться в официальном телеграмм-канале. 

Позже о проблемах в энергосистеме известили и приложение "Киев Цифровой".


Отключение света в Киеве В Киеве ввели экстренные отключения света / Скриншот 24 Канала 

Что было известно раньше? 

Накануне, 29 сентября, в Дергачах и близлежащих населенных пунктах Харьковской области полностью исчезло электроснабжение после российского удара по энергетическому объекту. 

В тот же день в Винницкой области российская атака повредила объект железнодорожной инфраструктуры. В результате без электроэнергии остались тысячи потребителей.

 

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