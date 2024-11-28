В Киевской области и ряде областей вводят экстренные отключения света

Россия утром 28 ноября приступила к ракетной атаке на Украину. Впоследствии в Киеве исчез свет.

Были введены экстренные отключения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Смотрите также Россия атакует Украину "Калибрами": что известно об этих ракетах

Где исчез свет

"По приказу НЭК "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют. Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас есть, чтобы помочь стабилизировать систему", – сообщили энергетики.

Из-за ракетной атаки превентивные отключения света пошли не только в Киеве, но и по другим регионам Украины.

В сети пишут, что часть Киевской и Житомирской областей уже без света. По сообщению ДТЭК, такое же решение принято в отношении Одесщины, Днепропетровщины, Донетчины.

Такая же ситуация в Черкасской, Черниговской и Сумской, по сообщениям облэнерго.

Важно. Если есть возможность, успейте зарядить необходимые гаджеты и находитесь в безопасных местах. Где двигаются ракеты следите в материале 24 Канала.