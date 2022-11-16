В Киеве выпал первый снег: фото и видео из вечерней столицы

Вечером 16 ноября в столице выпал мокрый снег. Даже отсутствие света не помешало киевлянам сделать хорошие видео и фото.

О том, что в столице будет снежить, предупреждали украинские синоптики. Как выглядит Киев сейчас и надолго ли туда пришел снег, информирует 24 канал .

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Снег пока очень мокрый, однако дальше будет снежить еще сильнее

Сейчас киевский снег больше похож на дождь. Однако синоптики предупреждают, что может образоваться снежный покров высотой 3 – 8 сантиметров. Об этом заявляют в Укргидрометцентре.

Первый снег в столице: смотрите видео

В ближайшие дни мокрый снег и усиление ветра могут спровоцировать на дорогах гололедицу. Поэтому в КГГА просят водителей срочно сменить летние шины на зимние.

Вечерний Киев 16 ноября: смотрите видео



Киевляне делятся фотографиями с первым снегом / Фото Реальный Киев

Более мощный снегопад прогнозируют уже в пятницу 18 ноября. Температура опустится до -2 градусов.

Снег очень мокрый, кое-где похож на дождь: смотрите видео