В одном из районов Киева взорвался автобус
- В Подольском районе Киева взорвался автобус.
- Он стоял на конечной остановке без пассажиров.
В пятницу, 26 декабря, появилась информация о взрыве в Подольском районе. Полиция сообщила, что подорвался автобус.
Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.
Что известно о взрыве автобуса в столице?
К вечеру в сети распространяли видео, на которых видно поврежденный от взрыва автобус.
Впоследствии полиция подтвердила инцидент и сейчас правоохранители узнают обстоятельства инцидента.
Информация о пострадавших устанавливается. На место направлены наряды полиции, взрывотехники и другие экстренные службы,
– говорится в сообщении.
По состоянию на 21:56 правоохранители уточнили данные и сообщили, что пострадавших в результате взрыва нет.
Сам автобус стоял без пассажиров на конечной остановке. Взрыв произошел вскоре после того, как водитель начал движение.
Другие резонансные события Киева: последние новости
В столице 20 декабря днем на улице Анны Ахматовой произошел мощный пожар. На опубликованных в сети видео видно, как здание почти полностью охватило яркое пламя вместе с густыми клубами черного дыма, поднимавшимися высоко над микрорайоном.
Представитель ГСЧС Киева Павел Петров в комментарии для СМИ уточнил, что возгорание произошло в Дарницком районе, в отдельно стоящем одноэтажном здании. Речь идет о заведении общественного питания.
Кроме того, в Киеве на днях произошло еще одно резонансное событие: двое мужчин силой захватили водителя такси и заставили его бесплатно катать их по городу, угрожая пистолетом. Злоумышленники также пытались применить оружие в отношении полицейского во время задержания.
Ранее, 11 декабря, в том же Дарницком районе Киева произошел трагический инцидент. Тогда в результате детонации неизвестного предмета один человек погиб на месте, еще один получил ранения.