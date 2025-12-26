Укр Рус
26 декабря, 21:50
3
Обновлено - 22:02, 26 декабря

В одном из районов Киева взорвался автобус

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • В Подольском районе Киева взорвался автобус.
  • Он стоял на конечной остановке без пассажиров.

В пятницу, 26 декабря, появилась информация о взрыве в Подольском районе. Полиция сообщила, что подорвался автобус.

Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.

Что известно о взрыве автобуса в столице?

К вечеру в сети распространяли видео, на которых видно поврежденный от взрыва автобус.

Впоследствии полиция подтвердила инцидент и сейчас правоохранители узнают обстоятельства инцидента.

Информация о пострадавших устанавливается. На место направлены наряды полиции, взрывотехники и другие экстренные службы,
– говорится в сообщении.

По состоянию на 21:56 правоохранители уточнили данные и сообщили, что пострадавших в результате взрыва нет.

Сам автобус стоял без пассажиров на конечной остановке. Взрыв произошел вскоре после того, как водитель начал движение.

  • В столице 20 декабря днем на улице Анны Ахматовой произошел мощный пожар. На опубликованных в сети видео видно, как здание почти полностью охватило яркое пламя вместе с густыми клубами черного дыма, поднимавшимися высоко над микрорайоном.

  • Представитель ГСЧС Киева Павел Петров в комментарии для СМИ уточнил, что возгорание произошло в Дарницком районе, в отдельно стоящем одноэтажном здании. Речь идет о заведении общественного питания.

  • Кроме того, в Киеве на днях произошло еще одно резонансное событие: двое мужчин силой захватили водителя такси и заставили его бесплатно катать их по городу, угрожая пистолетом. Злоумышленники также пытались применить оружие в отношении полицейского во время задержания.

  • Ранее, 11 декабря, в том же Дарницком районе Киева произошел трагический инцидент. Тогда в результате детонации неизвестного предмета один человек погиб на месте, еще один получил ранения.