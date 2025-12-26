В одном из районов Киева взорвался автобус

В пятницу, 26 декабря, появилась информация о взрыве в Подольском районе. Полиция сообщила, что подорвался автобус.

Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.

Что известно о взрыве автобуса в столице?

К вечеру в сети распространяли видео, на которых видно поврежденный от взрыва автобус.

Впоследствии полиция подтвердила инцидент и сейчас правоохранители узнают обстоятельства инцидента.

Информация о пострадавших устанавливается. На место направлены наряды полиции, взрывотехники и другие экстренные службы,

– говорится в сообщении.

По состоянию на 21:56 правоохранители уточнили данные и сообщили, что пострадавших в результате взрыва нет.

Сам автобус стоял без пассажиров на конечной остановке. Взрыв произошел вскоре после того, как водитель начал движение.

