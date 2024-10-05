В Киеве и области прогремели взрывы во время атаки "Шахедов": работает ПВО
Источник:Виталий Кличко
В Киеве поздно вечером 5 октября прогремели взрывы. В столице работала противовоздушная оборона.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Перед этим Воздушные силы предупреждали о движении БПЛА в направлении столицы.
К теме Россия атакует "Шахедами", некоторые движутся в сторону Киева: где есть угроза вражеского удара
В Киеве прогремели взрывы
Поздно вечером 5 октября Россия традиционно запустила дроны-камикадзе типа "Шахед". Ударные БПЛА движутся с разных направлений, и часть дронов враг направил на Киев.
Из-за российской атаки воздушную тревогу в столице объявили в 22:18. Вражеские беспилотники и раньше фиксировали на Киевщине, однако впоследствии они начали двигаться в направлении столицы.
В 22:17 Воздушные силы предупредили, что БПЛА движутся в направлении Киева с восточного направления. Через несколько минут в столице прогремели взрывы. Как сообщил мэр города, это сработала ПВО.
В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!
– говорится в сообщении Кличко.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, атаке дронами-камикадзе и взрывах читайте в нашем телеграме.
Взрывы прогремели и в Киевской области
Поздно вечером взрывы прогремели и в Киевской области. О 22:37 Киевская ОВА предупредила, что в воздушном пространстве зафиксировали беспилотники – в области работает ПВО.
Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,
– призвали в ОВА.
В то же время украинцам напомнили, что стоит придерживаться информационной тишины. Не стоит фиксировать и публиковать в сети работу украинских защитников, ведь этим может воспользоваться враг.