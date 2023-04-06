Впервые за 90 лет: в Киеве за сутки выпало рекордное количество осадков
В среду, 5 апреля, в Киеве прошли обильные дожди. Выпавшие в этот день в столице осадки превысили рекорд 90-летней давности.
Такие выводы сделали по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. 5 апреля в столице зафиксировали 20,6 миллиметра осадков.
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Каким был предыдущий рекорд
Синоптики отмечают, что количество осадков 5 апреля на 3,4 миллиметра превышает предыдущий рекорд 1933 года. Тогда в Киеве выпало 17,2 миллиметра осадков.
Напомним, что 4 апреля в Карпатах столбики термометров опустились до 12 градусов мороза. Кроме того, в горах выпало много снега.
Между тем Хмельницкий буквально засыпало снегом. Коммунальщики минимизировали последствия непогоды: чтобы предотвратить коллапс всю ночь на дорогах и тротуарах работала спецтехника. Как сообщают региональные СМИ, в целях безопасности движения коммунальщики уже высыпали почти 200 тонн соли.
Когда в Украину придет потепление
- Синоптик Игорь Кибальчич отметил, что в ближайшие несколько дней на территории Украины будут прохладными с неустойчивым характером погоды, частым выпадением осадков как в виде дождя, так и снега, особенно в западных и северных областях.
- Также ночью и утром во многих регионах, кроме Юга и Востока, будут наблюдаться заморозки. По прогнозу синоптика, более устойчивая тенденция к потеплению начнется уже после 15 – 16 апреля.
- "И уже в третьей декаде дневные показатели могут достигать +20…+25 градусов, а ночью будут колебаться в пределах +7…+12. Также существенно снизится количество осадков, а солнечных дней станет больше", – рассказал Кибальчич.