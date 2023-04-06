Впервые за 90 лет: в Киеве за сутки выпало рекордное количество осадков

В среду, 5 апреля, в Киеве прошли обильные дожди. Выпавшие в этот день в столице осадки превысили рекорд 90-летней давности.

Такие выводы сделали по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. 5 апреля в столице зафиксировали 20,6 миллиметра осадков.

Кстати говоря "Зимняя сказка" в апреле: Украину засыпало снегом, поезда опаздывают

Каким был предыдущий рекорд

Синоптики отмечают, что количество осадков 5 апреля на 3,4 миллиметра превышает предыдущий рекорд 1933 года. Тогда в Киеве выпало 17,2 миллиметра осадков.

Напомним, что 4 апреля в Карпатах столбики термометров опустились до 12 градусов мороза. Кроме того, в горах выпало много снега.

Между тем Хмельницкий буквально засыпало снегом. Коммунальщики минимизировали последствия непогоды: чтобы предотвратить коллапс всю ночь на дорогах и тротуарах работала спецтехника. Как сообщают региональные СМИ, в целях безопасности движения коммунальщики уже высыпали почти 200 тонн соли.

Когда в Украину придет потепление