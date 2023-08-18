Ездил на велосипеде и стрелял в собак: в Киеве полиция задержала злоумышленника

В патрульной полиции Киева 18 августа сообщили, что правоохранители задержали злодея, издевавшегося над животными. В частности, мужчина ездил на велосипеде и стрелял в местных собак.

Это произошло в Голосеевском районе украинской столицы. Правоохранители ведут работу с мужчиной, чтобы узнать все детали и наказать его за преступления.

Интересно Тандыр пытался "откупиться" за смертельное ДТП: жена сбитого нацгвардейца вернула деньги

В Киеве задержан мужчина, издевавшийся над животными

Правоохранители подчеркнули, что к ним поступило сообщение, что неизвестный мужчина разъезжает на велосипеде с пистолетом и стреляет в местных собак. Полиции также предоставили подробное описание злодея и его транспортного средства.



В Киеве задержали мужчину, стрелявшего по собакам / Фото патрульной полиции Киева

Позже, прибыв на место событий, полицейские стали обследовать прилегающую территорию. Вскоре они заметили похожего по показаниям мужчину.

44-летний гражданин признался, что он стрелял в животных. Но объяснил, что таким образом пытался защититься от них,

– рассказали правоохранители.



По собакам мужчина стрелял из пистолета / Фото патрульной полиции Киева

В заключение правоохранители подчеркнули, что на место происшествия также прибыла следственно-оперативная группа полиции. Именно она предоставит правовую квалификацию действиям задержанного.

Экс-работница Рады попала в скандал из-за позиции относительно животных