Ездил на велосипеде и стрелял в собак: в Киеве полиция задержала злоумышленника

18 августа 2023, 19:22
Читати новину українською

Источник:

Патрульная полиция Киева

В патрульной полиции Киева 18 августа сообщили, что правоохранители задержали злодея, издевавшегося над животными. В частности, мужчина ездил на велосипеде и стрелял в местных собак.

Это произошло в Голосеевском районе украинской столицы. Правоохранители ведут работу с мужчиной, чтобы узнать все детали и наказать его за преступления.

Интересно Тандыр пытался "откупиться" за смертельное ДТП: жена сбитого нацгвардейца вернула деньги

В Киеве задержан мужчина, издевавшийся над животными

Правоохранители подчеркнули, что к ним поступило сообщение, что неизвестный мужчина разъезжает на велосипеде с пистолетом и стреляет в местных собак. Полиции также предоставили подробное описание злодея и его транспортного средства.


В Киеве задержали мужчину, стрелявшего по собакам / Фото патрульной полиции Киева

Позже, прибыв на место событий, полицейские стали обследовать прилегающую территорию. Вскоре они заметили похожего по показаниям мужчину.

44-летний гражданин признался, что он стрелял в животных. Но объяснил, что таким образом пытался защититься от них,
– рассказали правоохранители.


По собакам мужчина стрелял из пистолета / Фото патрульной полиции Киева

В заключение правоохранители подчеркнули, что на место происшествия также прибыла следственно-оперативная группа полиции. Именно она предоставит правовую квалификацию действиям задержанного.

Экс-работница Рады попала в скандал из-за позиции относительно животных

  • Бывшая работница комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Елена Коваленко 16 августа попала в скандал из-за позиции относительно животных. В частности, она начала в сети оскорблять владельцев домашних питомцев.
  • Экс-чиновник считает, что все владельцы животных якобы "извращенцы". Самих животных она не считает живыми существами, но говорит, что они "лишь игрушки".
  • Она также рассказывала, что якобы собаки "не приносят пользы обществу". Несмотря на это, она сказала, что животные "лишь едят, пустуют, а люди их еще за деньги покупают".
  • В Верховной Раде отметили, что женщина уже несколько лет не работает в парламенте. Но в ее фейсбук-странице до сих пор указано, что она является работницей комитета ВРУ по национальной безопасности, обороне и разведке.

Автор: Владислав Кравцов