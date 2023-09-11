Все же смог надеть наручники: в Киеве полицейского во время задержания ранили ножом

В столице произошла чрезвычайная ситуация. При задержании преступник ранил сотрудника полиции.

Об этом инциденте столичная полиция сообщила вечером 11 сентября, пообещав позже предоставить детали стычки.

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В столице "ловили" "особо тяжелого" злоумышленника

Известно, что в Киеве правоохранители пытались задержать злоумышленника, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Это была задача – не из легких, ведь у правонарушителя был при себе нож.

Во время задержания мужчина ударил ножом одного из полицейских, однако это не помогло ему уйти от правосудия. Сотрудникам полиции удалось надеть на него наручники.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Раненому правоохранителю оказывается медицинская помощь.

Подобный случай произошел в Черкассах.

В Черкассах задержали мужчину, который ранил правоохранителя из охотничьего ружья. Оперативники прибыли на сообщение, что в одном из домов на улице Ломоносова кто-то устроил стрельбу.

Во время задержания злоумышленник произвел несколько выстрелов в полицейских, ранив одного из них. Спецназначенец применил табельное огнестрельное оружие и ранил правонарушителя в ногу.

Чтобы задержать мужчину, пришлось провести полицейскую спецоперацию. Злоумышленника нашли в одном из домов, где он скрывался. Им оказался 38-летний местный житель. Ему грозит от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы по факту "угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа".

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