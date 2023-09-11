Все же смог надеть наручники: в Киеве полицейского во время задержания ранили ножом
Источник:Полиция Киева
В столице произошла чрезвычайная ситуация. При задержании преступник ранил сотрудника полиции.
Об этом инциденте столичная полиция сообщила вечером 11 сентября, пообещав позже предоставить детали стычки.
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В столице "ловили" "особо тяжелого" злоумышленника
Известно, что в Киеве правоохранители пытались задержать злоумышленника, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. Это была задача – не из легких, ведь у правонарушителя был при себе нож.
Во время задержания мужчина ударил ножом одного из полицейских, однако это не помогло ему уйти от правосудия. Сотрудникам полиции удалось надеть на него наручники.
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Раненому правоохранителю оказывается медицинская помощь.
Подобный случай произошел в Черкассах.
В Черкассах задержали мужчину, который ранил правоохранителя из охотничьего ружья. Оперативники прибыли на сообщение, что в одном из домов на улице Ломоносова кто-то устроил стрельбу.
Во время задержания злоумышленник произвел несколько выстрелов в полицейских, ранив одного из них. Спецназначенец применил табельное огнестрельное оружие и ранил правонарушителя в ногу.
Чтобы задержать мужчину, пришлось провести полицейскую спецоперацию. Злоумышленника нашли в одном из домов, где он скрывался. Им оказался 38-летний местный житель. Ему грозит от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы по факту "угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа".
В Киевской области расследуют несколько нападений с ножем: последние новости
- Вечером 9 сентября в Киеве на двух мальчиков – 10 и 11 лет напал неизвестный мужчина. Дети играли и пытались возвести палатку. Прохожий предложил им свою помощь. Когда мальчики отказались – злоумышленник одному из них порвал футболку, а другого – ударил ножом. Ребенок был госпитализирован, а над поисками правонарушителя работает полиция.
- Накануне в Борисполе 56-летний местный житель ударил ножом в грудь мужчину, находившийся в автомобиле. Правоохранители задержали нападавшего и открыли уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжкого ранения.