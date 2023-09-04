В Киеве заявили о минировании всех ТРЦ

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации. Там призвали сохранять спокойствие.

В Киевской городской военной администрации уверяют: дестабилизацию ситуации с безопасностью в Киеве никто не допустит. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

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Что известно на этот момент

Полиция столицы получила информацию о заминировании всех торгово-развлекательных центров Киева. Полиция отрабатывает своими силами, подразделения ГСЧС будут привлекаться в случае необходимости. Напомним, 1.09 и сегодня 4.09 были "минирования" всех школ Киева. Так что сохраняйте спокойствие. Полиция, ГСЧС, СБУ принимают все необходимые меры. Доверяйте правоохранителям, дестабилизации ситуации с безопасностью в Киеве никто не допустит,

– подчеркнули в КГВА.

Раньше "минировали" школы