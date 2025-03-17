В Киеве закрыли станцию метро "Вокзальная" из-за подозрительной коробки: людей эвакуировали
- Вечером 17 марта на станции метро "Вокзальная" была обнаружена подозрительная коробка.
- По соображениям безопасности станция временно закрыта.
- Вскоре стало известно, что станция метро работает на входе и выходе. Инородный предмет проверили – он угрозы не представляет.
В Киеве на станции метро "Вокзальная" обнаружили подозрительную коробку. В целях безопасности станцию временно закрыли на вход и выход для пассажиров.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение КГГА.
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В Киеве закрыли станцию метро "Вокзальная"
Вечером 17 марта в КГГА сообщили о временном закрытии станции метро "Вокзальная".
На станции метро "Вокзальная" обнаружили подозрительную коробку. Из соображений безопасности станция временно закрыта на вход и выход для пассажиров,
– говорится в сообщении.
Указывается, что поезда следуют без остановки мимо станции "Вокзальная".
Известно, что на место уже вызвали взрывотехническую группу.
Отметим, что буквально через 40 минут в КГГА предоставили обновленную информацию. Там указали, что станция метро "Вокзальная" работает на вход и выход. Также там указали, что поезда курсируют в обычном режиме
Посторонний предмет проверили – он угрозы не представляет,
– говорится в сообщении.
Важно! В случае обнаружения забытых на станции вещей (сумок, пакетов, коробок и т.д.) информируйте работника станции или полиции – самостоятельно рассматривать содержимое опасно.
Напомним, что 15 марта в Киеве 6 наземных станций "красной линии" метро были закрыты на вход для пассажиров. Поезда временно не курсировали между станциями "Лесная" и "Днепр".
Известно, что во время демонтажных работ Дарницкого путепровода один из его элементов попал на пути метрополитена и частично их повредил.