Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис КМДА.

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У Києві зачинили станцію метро "Вокзальна"

Ввечері 17 березня в КМДА повідомили про тимчасове закриття станції метро "Вокзальна".

На станції метро "Вокзальна" виявили підозрілу коробку. З міркувань безпеки станція тимчасово зачинена на вхід і вихід для пасажирів,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що поїзди слідують без зупинки повз станцію "Вокзальна".

Відомо, що на місце вже викликали вибухотехнічну групу.

Пресслужба КМДА вказала, що додатково повідомлять про відновлення роботи станції. Наразі детальнішої інформації про ситуацію немає.

Нагадаємо, що 15 березня в Києві 6 наземних станцій "червоної лінії" метро були закриті на вхід для пасажирів. Поїзди тимчасово не курсували між станціями "Лісова" і "Дніпро".

Відомо, що під час демонтажних робіт Дарницького шляхопроводу один із його елементів потрапив на колії метрополітену та частково їх пошкодив.