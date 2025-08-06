В среду, 6 августа, в столице Украины бушует непогода. Началась гроза с ливнем, а затем стало известно о пылевой буре.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

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Что известно о непогоде в Киевской области?

В Киеве днем 6 августа начался сильный дождь с грозой. В городе также усиливались порывы ветра. Очевидцы сообщали о случаях поваленных деревьев.

После мощного ливня местные заметили пылевую бурю в районе Ипподрома. Соответствующее видео распространили в телеграм-каналах.

Пылевая буря в Киеве: смотрите видео

Специалисты рекомендовали избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

По данным синоптиков, на Киевщине температура воздуха будет колебаться от +24 до +29 градусов тепла. Зато в Киеве столбики термометров будут показывать от +26 до +28 градусов.

Также о непогоде предупредили в других регионах. В частности, Уже 7 августа ночью в северных и центральных областях, днем также на Сумщине, Востоке, Юго-востоке местами возможен кратковременный дождь и грозы.