В Киеве заметили пылевую бурю после мощного ливня: видео природного явления
- В Киеве 6 августа прошли сильный дождь с грозой и пылевая буря после ливня.
- Специалисты рекомендуют избегать опасных мест из-за непогоды, а температура в Киеве будет колебаться от +26 до +28 градусов.
В среду, 6 августа, в столице Украины бушует непогода. Началась гроза с ливнем, а затем стало известно о пылевой буре.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.
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Что известно о непогоде в Киевской области?
В Киеве днем 6 августа начался сильный дождь с грозой. В городе также усиливались порывы ветра. Очевидцы сообщали о случаях поваленных деревьев.
После мощного ливня местные заметили пылевую бурю в районе Ипподрома. Соответствующее видео распространили в телеграм-каналах.
Пылевая буря в Киеве: смотрите видео
Специалисты рекомендовали избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.
По данным синоптиков, на Киевщине температура воздуха будет колебаться от +24 до +29 градусов тепла. Зато в Киеве столбики термометров будут показывать от +26 до +28 градусов.
Также о непогоде предупредили в других регионах. В частности, Уже 7 августа ночью в северных и центральных областях, днем также на Сумщине, Востоке, Юго-востоке местами возможен кратковременный дождь и грозы.