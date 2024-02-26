В Киеве звучала сирена, хотя воздушную тревогу не объявляли: какая причина

В Киеве не объявляли о воздушной тревоге, однако в городе прозвучала сирена. Предполагают, что это сбой системы.

В Киеве прозвучала воздушная тревога, хотя опасность не объявляли. Звук услышали ориентировочно в 11:28 26 февраля 2024 года, пишет 24 Канал.

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В Киеве выли сирены

Несмотря на сирену, воздушную тревогу в Киеве не объявляли. В сети предполагали, что произошел сбой. Однако буквально в 11:39 в Киевской городской государственной администрации объяснили причины громкого звука, хоть угрозы нет.

Из-за работ по техническому обслуживанию системы оповещения в столице был слышен сигнал сирены. Воздушная тревога не объявлена!

– рассказала городская власть Киева.

Там напомнили, что следить за оповещением об объявлении и отбое тревоги можно в их телеграм-канале КГГА или в приложении Киев Цифровой