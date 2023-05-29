В Киевской области и еще 2 областях – воздушная тревога, в Херсоне слышали взрывы

После массированной ракетной атаки на Севере Украины, в частности, в Киеве, снова объявили воздушную тревогу. Людей призывали немедленно уходить в укрытие.

Кроме того, взрывы слышали в Херсоне. Об этом около 17:00 сообщили журналисты "Общественного", хотя воздушной тревоги в области в настоящее время не было.

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После массированной ракетной атаки людям лучше не рисковать и находиться в укрытии. Поскольку от врага можно ожидать чего-либо.

Где объявили тревогу

Киев и Киевская область,

Черниговская,

Житомирская.

В Луганской области и АР Крым воздушная тревога объявлена не первый месяц.

Что известно о ракетной атаке