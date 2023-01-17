Погибли две девочки: в Киевской области под лед провалились дети

Четверо детей в Белоцерковском районе провалились под лед. Трагедия произошла на реке Рось.

Об этом 17 января сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов. Он отметил, что дети упали в воду около 16:00.

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"Первым спасать несовершеннолетних бросился полицейский Киевской области Артем Габор, который, не бывший на службе, прогуливался с семьей рядом и услышал крики о помощи", – рассказал Небитов.

Он отметил, что жена полицейского сразу позвонила по телефону правоохранителям и экстренным службам.



Место инцидента / Фото с телеграммы Андрея Небитова



Спасение детей / Фото с телеграммы Андрея Небитова

Детали инцидента

Спасателям удалось извлечь из воды трех девочек. Врачи начали оказывать первую медицинскую помощь, но один ребенок не выжил. Ему было 14 лет. Спасатели продолжали поиски четвертой девочки. Через некоторое время они обнаружили тело под льдом.

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В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что удалось спасти девочек 2008 и 2010 годов рождения.

Уважаемые родители, заботьтесь о безопасности детей! Призываем не выходить на лед, ведь из-за перепадов температуры лед значительно ослаб. Это несет дополнительную опасность и повышает вероятность возникновения несчастных случаев, подчеркнули спасатели.



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