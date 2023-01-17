Про це 17 січня повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов. Він зазначив, що діти впали у воду приблизно о 16:00.

До теми На Волині під кригу провалилися діти: 15-річний хлопчик загинув, ще двоє – у важкому стані

"Першим рятувати неповнолітніх кинувся поліцейський Київщини Артем Габор, який, не був на службі, прогулювався із родиною поряд і почув крики про допомогу", – розповів Нєбитов.

Він зазначив, що дружина поліцейського одразу зателефонувала правоохоронцям та екстреним службам.



Місце інциденту / Фото з телеграму Андрія Нєбитова



Порятунок дітей / Фото з телеграму Андрія Нєбитова

Деталі інциденту

Рятувальникам вдалося витягти з води трьох дівчат. Лікарі почали надавати першу медичну допомогу, але одна дитина не вижила. Їй було 14 років. Рятувальники продовжували пошуки четвертої дівчинки. Через певний час вони знайшли тіло під кригою.

На Київщині діти провалилися під кригу: відео порятунку

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, що вдалося врятувати дівчат 2008 та 2010 років народження.

Шановні батьки, дбайте про безпеку дітей! Закликаємо не виходити на лід, адже через перепади температури крига значно ослабла. Це несе додаткову небезпеку і підвищує ймовірність виникнення нещасних випадків, – наголосили рятувальники.



Як поводитися на льоду / Інфографіка 24 Каналу

Небезпека на воді: останні новини