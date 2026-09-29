Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.
Что известно о вражеской атаке?
В 9:44 КОВА сообщила, что в регионе работают силы ПВО.
Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников,
– подчеркнули в Киевской областной военной администрации.
Также они призвали не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Где сейчас тревога: смотрите карту
Россия в ночь на 29 сентября нанесла около 10 ударов по Житомирщине. Под обстрелы попали объекты транспортной и топливной инфраструктуры, а также гражданские предприятия.