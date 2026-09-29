Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

Что известно о вражеской атаке?

В 9:44 КОВА сообщила, что в регионе работают силы ПВО.

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников,

– подчеркнули в Киевской областной военной администрации.

Также они призвали не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Где сейчас тревога: смотрите карту

Россия в ночь на 29 сентября нанесла около 10 ударов по Житомирщине. Под обстрелы попали объекты транспортной и топливной инфраструктуры, а также гражданские предприятия.