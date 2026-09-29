Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.
Що відомо про ворожу атаку?
О 9:44 КОВА повідомила, що у регіоні працюють сили ППО.
Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників,
– наголосили у Київській обласній військовій адміністрації.
Також вони закликали не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Де зараз тривога: дивіться карту
Росія в ніч проти 29 вересня завдала близько 10 ударів по Житомирщині. Під обстріл потрапили об'єкти транспортної та паливної інфраструктури, а також цивільні підприємства.