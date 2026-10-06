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24 Канал Новости Украины В Киевской области действует ПВО
6 октября, 12:50
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Обновлено - 13:07, 6 октября

В Киевской области работала ПВО

Даниил Жоров

Во вторник, 6 октября, Россия запустила по Украине ударные беспилотники. В Киевской области действует ПВО

Об этом сообщила Киевская ОВА

Что известно о вражеской атаке? 

В 12:48 Киевская областная военная администрация сообщила, что в регионе зафиксировали движение вражеских беспилотников. В области работают силы ПВО. 

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников, 
– отметили в ОВА.

Где сейчас тревога: смотрите карту

Россия продолжает терроризировать украинские города. Страна-агрессорка нанесла удар по жилому дому в Сумах беспилотником. В результате обстрела ранены, среди них 16-летний подросток. 

В тот же день под атакой оказалась Днепропетровщина. В результате удара по территории одной из больниц в Кривом Роге пострадали люди.

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