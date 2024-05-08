В Киевской области горит объект гражданской инфраструктуры: 2 пострадавших
Источник:Игор Сапожко
Ночью 8 мая россияне запустили по Украине "Шахеды", а также ракеты. Известно, что в Киевской области возникло возгорание на гражданском объекте.
Пожар после российской атаки вспыхнул в Броварах – об этом сообщил городской голова города. Он также отметил, что в результате вражеского террора есть пострадавшие.
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Пожар в Броварах
Мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что в результате ракетной атаки и возгорания объекта гражданской инфраструктуры есть пострадавшие. Отмечается, что повреждения получили женщина 1952 года рождения и мужчина 1990 года.
В стрессовом состоянии и с повреждением конечностей госпитализированы в Броварскую больницу,
– написал Сапожко.
В КГВА ранее отмечали, что россияне атаковали Киев крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55, которые выпускал с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ракеты на столицу заходили с нескольких направлений. В то же время ПВО удалось сбить все воздушные цели в пределах Киева.
Массированная атака: последние новости
- В Минэнерго сообщили, что во время массированной атаки враг снова атаковал объекты энергетической инфраструктуры. Враг направил вооружение на объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. Министерство призвало украинцев ответственно потреблять электроэнергию.
- В частности, после удара БпЛА по объекту энергетической структуры в Полтавской области, там вспыхнул пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.
- Во время массированного обстрела Россия атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки.