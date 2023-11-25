В Киевской области объявляли тревогу: жителей предупреждали об угрозе баллистики

25 ноября 2023, 14:44
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Источник:

ВС ВСУ

В Киевской области была снова объявлена воздушная тревога. Людей призывали находиться в безопасных местах.

Тревогу в Киевской области объявили 25 ноября в 14:39. Как пояснили Воздушные силы ВСУ, существует угроза применения врагом баллистики.

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Что известно об опасности

15:13 Объявлен отбой воздушной тревоги.14:58 По данным мониторинговых каналов, летевшая в направлении Киева ракета прекратила свое существование. Существует предварительная версия, что россияне применили фальш-цель.14:52 Мониторинговые телеграм-каналы сообщили о еще одной ракете в направлении Киева с Севера.14:46 Тревогу также объявили в Черниговской области.14:43 Телеграм-каналы призвали жителей Броваров находиться в укрытиях.14:39 По предварительной и неофициальной информации от мониторинговых каналов, в направлении столицы или Киевской области летела ракета с Севера.14:39 была объявлена воздушная тревога в Киевской области. Причина: угроза применения баллистического вооружения.
 
Автор: Петро Залива