В Киевской области объявляли тревогу: жителей предупреждали об угрозе баллистики

В Киевской области была снова объявлена воздушная тревога. Людей призывали находиться в безопасных местах.
Тревогу в Киевской области объявили 25 ноября в 14:39. Как пояснили Воздушные силы ВСУ, существует угроза применения врагом баллистики.
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Что известно об опасности15:13
Объявлен отбой воздушной тревоги.14:58
По данным мониторинговых каналов, летевшая в направлении Киева ракета прекратила свое существование. Существует предварительная версия, что россияне применили фальш-цель.14:52
Мониторинговые телеграм-каналы сообщили о еще одной ракете в направлении Киева с Севера.14:46
Тревогу также объявили в Черниговской области.14:43
Телеграм-каналы призвали жителей Броваров находиться в укрытиях.14:39
По предварительной и неофициальной информации от мониторинговых каналов, в направлении столицы или Киевской области летела ракета с Севера.14:39
была объявлена воздушная тревога в Киевской области. Причина: угроза применения баллистического вооружения.