В Киеве и нескольких областях объявляли тревогу: сообщают о работе ПВО

В нескольких областях Украины вечером 21 августа объявили воздушную тревогу. Людей предупредили об угрозе.

Украинцев призывают немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Хотят реванша и отвлечь ВСУ: в Минобороны рассказали о планах россиян насчет Харьковщины

Украинцев предупреждают об угрозе

Стартовали отбои.В Черниговской ОВА заявили, что, к сожалению, есть попадание в гражданский объект на территории области. Детали пока не раскрывают.Сообщают, что в Киевской области слышали взрывы. В сети пишут о работе ПВО.Об угрозе сообщают жителям Киева, а также – таких областей – Киевская, Черниговская, Сумская, Луганская.Воздушные силы сообщили о двойной угрозе для Киевской области: ракетная опасность, угроза применения ударных БпЛА.Теперь Воздушные силы известили об ракетной угрозе для Сумской и Черниговской областей. Людей попросили оставаться в укрытиях.Воздушные силы сообщили, что над Сумщиной и Черниговщиной в небе находятся БПЛА неустановленного типа. Именно поэтому в области была объявлена воздушная тревога.

В Силах обороны юга Украины заявили, что враг нарастил присутствие ракетоносителей в Черном море. Угроза ракетного удара в любой момент остается.

Напряжение ситуации предсказуемо. Уровень ракетной угрозы очень высок. К сигналам воздушной тревоги, как и к своей безопасности, относимся ответственно, реагируем оперативно,

– рассказали в Силах обороны юга Украины.

Людей просят оперативно реагировать на уведомление о тревоге.