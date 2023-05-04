В Киевской области потерял управление Bayraktar: цель была уничтожена

В Киевской области 4 мая потерял управление Bayraktar TB2. В воздушных силах говорят, что говорится о технической неисправности, но это еще уточняют.

Это произошло около 20:00 в Киевской области во время планового полета.

Кстати После взрывов в центре Киева возник пожар: Кличко рассказал, был ли прилет

Командование Воздушных сил объяснило, что неконтролируемое пребывание дронов в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям. Потому решили применить расчеты мобильных огневых групп и уничтожить Bayraktar.

Почему Bayraktar потерял управление

Вероятно, говорится о технической неисправности, но причины устанавливают. Отдельно отметили, что в результате боевой работы и падения обломков БПЛА жертв и пострадавших нет.

Цель – уничтожена! Жаль, но это техника, и такие случаи бывают,

– говорится в сообщении.

Атака дронов: что известно

Вечером 4 мая в Киеве звучала воздушная тревога. Жители столицы слышали взрывы. Стало известно, что силы ПВО сбили объект. Сначала отмечали, что это беспилотник.

Впоследствии в Киевской ОВА сообщили о пожаре, который возник в нежилом помещении в Соломенском районе. Также мэр Киева Виталий Кличко сообщил о возгорании на небольшой площади территории в Печерском районе – 5 метров квадратных.

В результате поражения летательного аппарата взрывная волна разрушила декоративные внешние элементы здания и стекла в торговом центре. Несущие конструкции не повреждены. Пострадавших, к счастью, не было.

Кстати, оккупанты атаковали Украину и ночью 4 мая. Россия выпустила 24 дрона-камикадзе типа "Шахид". В Киеве все дроны сбили.

Однако в Шевченковском, Печерском и Подольском районе столицы обломки дронов упали около 10 домов. В результате падения обломков частично повреждены припаркованные автомобили и дорога.

В последнее время оккупанты атакуют Украину ночью. Поэтому власти настоятельно рекомендуют не игнорировать воздушную тревогу, особенно до 9 мая, поскольку даты для российских захватчиков имеют символизм.