Мокрый снег, ветер и гололед: в Киевской области предупредили о непогоде

В Киевской области синоптики предупредили об опасности. Во вторник, 28 февраля, в регионе возможен дождь и мокрый снег.

Также синоптики предупредили о ветре и гололеде на дорогах. Похолодание и шквальные дожди 28 марта прогнозируют во многих регионах страны.

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Какая будет погода на Киевщине 28 марта

В Киевской области 28 марта облачная погода. Ночью дождь, который может переходить в мокрый снег. Днем – сильный мокрый снег, на дорогах – гололед.

28 марта днем сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра 17 – 22 метра в секунду, на дорогах – гололед. Изменение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог,

– предупредили синоптики.

Также в Укргидрометцентре заявили, что 28 марта объявили І уровень опасности, то есть желтый. Кроме того, синоптики предупредили, что в Киевской области будет:

юго-восточный ветер со скоростью 8 – 13 метров в секунду, днем порывы будут достигать 17 – 22 метров в секунду;

температура воздуха ночью будет 3 – 8 градусов тепла, днем – снизится до 0 – 5 градусов тепла;

в Киеве ночью будет 6 – 8 градусов тепла, днем – температура снизится до 2 – 4 градусов тепла.

В Украине похолодает

В Украине в течение 28 – 29 марта погода похолодает. Кроме морозов, будет снег. В частности, снег прогнозируется на Западе и частично – на Севере. Речь идет о мокром снегу, который иногда будет идти вместе с дождем.

Уже 29 марта, вероятно, будет снижаться уже в большинстве областей. В то же время значительно похолодает. В частности, ночью будет преимущественно до 4 градусов мороза, а в Черновицкой области – даже – 8 градусов. Подробнее о похолодании в Украине – читайте здесь.