В Киеве снова раздались взрывы: россияне запустили по столице ракеты

Утром 7 февраля российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине. Известно, что взрывы прогремели в Киевской области. Призываем не покидать укрытий.

О взрывах в Киевской области сообщили журналисты Суспильного. Соответствующая информация появилась в телеграме в 06:54.

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В Киеве – мощные взрывы

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

В 06:58 журналисты 24 Канала сообщили, что взрывы прогремели также в Киеве. Работу ПВО подтвердил городской голова Виталий Кличко.

Взрывы в городе. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях!

– подчеркнул Виталий Кличко.

Перед тем начальник КГВА Сергей Попко отмечал, что в столице работает ПВО. Он также призвал до отбоя не покидать укрытий.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что ПВО мощно работает. Он также попросил людей не покидать безопасных мест.

В 07:40 Воздушные силы написали: "Ракета на Киев с юга!"

В 07:44 Виталий Кличко написал "Взрыв в городе. Не покидайте укрытий до отбоя тревоги!"

В 07:46 Воздушные силы обратились к киевлянам с просьбой не покидать укрытий, ведь на столицу снова летит высокоскоростная цель.

В 07:55 Воздушные силы написали: "Группа ракет изменила курс, движется на Киев! Остальные группы продолжают движение юго-западным курсом".

В 07:59 ВС предупредили, что ракеты в районе Борисполя.

В 08:00 в КГВА сообщили первые детали о последствиях ракетной атаки. Пишут, что в результате удара по столице зафиксировали падение обломков в Днепровском районе Киева. На место происшествия уже отправились оперативные службы. Остальная информация пока уточняется.

Также известно, что группа ракет летит на Киев по руслу Днепра с Юга. Будьте осторожны и не покидайте укрытий до отбоя.

Оставайтесь в укрытиях! Работает ПВО!

– призвали в ВС в 08:02.

Как отметил городской голова Виталий Кличко, в результате ракетной атаки обломки ракеты повредили в столице две высоковольтные линии. Поэтому, часть потребителей на левом берегу осталась без света.

В 08:05 стало известно, что медики на месте оказывают помощь одному пострадавшему в Днепровском районе.

Пожарно-спасательное подразделение направляется в Голосеевский район, где, предварительно, произошло возгорание здания,

– сообщил Кличко в 08:10.