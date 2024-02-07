В Киеве снова раздались взрывы: россияне запустили по столице ракеты
Утром 7 февраля российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине. Известно, что взрывы прогремели в Киевской области. Призываем не покидать укрытий.
О взрывах в Киевской области сообщили журналисты Суспильного. Соответствующая информация появилась в телеграме в 06:54.
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В Киеве – мощные взрывыОбратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
В 06:58 журналисты 24 Канала сообщили, что взрывы прогремели также в Киеве. Работу ПВО подтвердил городской голова Виталий Кличко.
Взрывы в городе. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях!
– подчеркнул Виталий Кличко.
Перед тем начальник КГВА Сергей Попко отмечал, что в столице работает ПВО. Он также призвал до отбоя не покидать укрытий.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что ПВО мощно работает. Он также попросил людей не покидать безопасных мест.
В 07:40 Воздушные силы написали: "Ракета на Киев с юга!"
В 07:44 Виталий Кличко написал "Взрыв в городе. Не покидайте укрытий до отбоя тревоги!"
В 07:46 Воздушные силы обратились к киевлянам с просьбой не покидать укрытий, ведь на столицу снова летит высокоскоростная цель.
В 07:55 Воздушные силы написали: "Группа ракет изменила курс, движется на Киев! Остальные группы продолжают движение юго-западным курсом".
В 07:59 ВС предупредили, что ракеты в районе Борисполя.
В 08:00 в КГВА сообщили первые детали о последствиях ракетной атаки. Пишут, что в результате удара по столице зафиксировали падение обломков в Днепровском районе Киева. На место происшествия уже отправились оперативные службы. Остальная информация пока уточняется.
Также известно, что группа ракет летит на Киев по руслу Днепра с Юга. Будьте осторожны и не покидайте укрытий до отбоя.
Оставайтесь в укрытиях! Работает ПВО!
– призвали в ВС в 08:02.
Как отметил городской голова Виталий Кличко, в результате ракетной атаки обломки ракеты повредили в столице две высоковольтные линии. Поэтому, часть потребителей на левом берегу осталась без света.
В 08:05 стало известно, что медики на месте оказывают помощь одному пострадавшему в Днепровском районе.
Пожарно-спасательное подразделение направляется в Голосеевский район, где, предварительно, произошло возгорание здания,
– сообщил Кличко в 08:10.