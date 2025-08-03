Вечером 3 августа враг начал дроновый террор. В Киевской области слышали взрывы.

Около 23:00 в нескольких районах Киевской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских БПЛА, передает 24 Канал.

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В 23:32 в Киевской ОВ предупредили о работе сил ПВО в регионе.

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги,

– говорится в сообщении.

К слову, в ночь на 3 августа российские войска атаковали Харьковщину ударными БПЛА, в результате чего в Чугуеве и Балаклее вспыхнули дома.

Отметим, что в ходе одной из атак российский дрон-камикадзе уничтожил состав литовской организации Blue/Yellow в Киеве, где хранились средства индивидуальной защиты для украинских военных.

Напомним, что российские обстрелы повредили Островский мост в Херсоне, что чревато изоляцией микрорайона Корабел. Местные власти призывают жителей эвакуироваться из-за опасности и сложной ситуации с поставкой товаров и лекарств.