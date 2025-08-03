Біля 23:00 у кількох районах Київської області оголосили повітряну тривогу через загрозу російських БпЛА, передає 24 Канал.

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Що відомо про атаку "Шахедів" на Київщину?

О 23:32 у Київській ОВА попередили про роботу сил ППО у регіоні.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги,

– йдеться у повідомленні.

До слова, у ніч на 3 серпня російські війська атакували Харківщину ударними БпЛА, в результаті чого в Чугуєві та Балаклії спалахнули будинки.

Зауважимо, що під час однієї з атак російський дрон-камікадзе знищив склад литовської організації "Blue/Yellow" у Києві, де зберігалися засоби індивідуального захисту для українських військових.

Нагадаємо, що російські обстріли пошкодили Острівський міст у Херсоні, що загрожує ізоляцією мікрорайону Корабел. Місцева влада закликає жителів евакуюватися через небезпеку та складну ситуацію з постачанням товарів і ліків.