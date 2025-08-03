Біля 22:00 у Черкаській області оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників, передає 24 Канал.

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Що відомо про вибухи у Черкасах 3 серпня?

О 22:53 Повітряні сили повідомили, що у напрямку Черкас рухаються ворожі БпЛА.

О 23:05 очільник ОВА Ігор Табурець попередив Черкаський район про підвищену небезпеку через російські дрони.

О 23:19 журналісти Суспільного розповіли про роботу ППО поблизу Черкас та на околицях міста.

О 23:23 військові уточнили, що БпЛА рухаються в центральній частині та на півночі Черкащини у західному напрямку.

Монітори пишуть, що на Черкащині перебувають 5 дронів.

До слова, увечері 3 серпня було зафіксовано виліт до 3 бортів стратегічної авіації Ту-95МС з аеродрому "Українка" в Амурській області. Окупанти можуть здійснювати передислокацію бортів на аеродром "Оленья" з метою подальшого завдання ракетного удару по території України.