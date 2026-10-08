В Киевской области прогремели взрывы

Россия продолжает терроризировать Украину В Киевской области утром 8 октября раздались взрывы.

Работает ПВО. Об этом сообщили в Киевской областной государственной администрации.

Что известно об атаке на Киевскую область

Российские беспилотники почти непрерывно фиксируются над Киевской областью.

В частности, Воздушные силы предупреждали о реактивном БПЛА, летевшем в направлении Яготина в 8:48, а в 8:55 – в Черниговской области, мимо Нежина в направлении Киевской области.

О работе ПВО в Киевской областной государственной администрации сообщили в 9:02.

Впоследствии БПЛА достигли и Киева. Под угрозой оказались Жуляны, Борщаговка, Выдубичи.

Ни в коем случае не проводите фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения,

– подчеркнули там.

Обратите внимание! Оперативную информацию о воздушных тревогах, ракетной угрозе или ударах БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале 24 Канала.

Напомним, что накануне, 7 октября, в результате атаки БПЛА в Броварском районе Киевской области был поврежден частный жилой дом. Пострадала 77-летняя женщина. Она получила ожоги ноги.

А в Обуховском районе были повреждены три производственно-складских помещения. На местах возникли пожары. Также повреждены грузовой автомобиль и прицеп.