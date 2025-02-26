В Киеве и области раздаются взрывы: в регионе работает ПВО

Вечером в среду, 26 февраля, российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. Под ударом вражеских беспилотников оказалась Киевская область.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА. Отмечаем, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призываем направляться к укрытию гражданской защиты.

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"Шахеды" снова атакуют Киевщину

Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 22:21. Впоследствии угроза вражеского удара распространилась и на столицу.

В 23:17 в Киевской ОВА сообщили, что в воздушном пространстве региона были зафиксированы БПЛА.

Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– говорится в сообщении.

Украинцев также призвали соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

В 23:18 Воздушные силы ВСУ написали о движении вражеского БПЛА в направлении Киева. Уже около 23:50 корреспонденты Суспильного сообщили о звуках взрывов в столице.

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Напомним, ночью 26 февраля российский "Шахед" попал в двухэтажный частный дом в окрестностях Киева. В результате вражеской атаки погибли журналистка Татьяна Кулик и ее муж, хирург Павел Иванчев.