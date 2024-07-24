В Киевской области работает ПВО: в небе фиксируют вражеские дроны

Киевская область подверглась атаке вражеских дронов-камикадзе. Воздушная тревога в области объявлена с 03:17.

Почти через час после этого местная администрация проинформировала о работе ПВО. Жителей Киевской области призывают находиться в безопасных местах.

В то же время с этим Россия запустила "Шахеды": где существует угроза ударов

Атака на Киевскую область 24 июля: что известно

Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 03:17 из-за того, что в небе Украины летали вражеские дроны-камикадзе. Угрозу для области, по сообщениям мониторов, составляли несколько "Шахедов", которые кружили в Центре страны.

После 4 утра по меньшей мере два из них добрались до Киевщины. Областная военная администрация отреагировала таким сообщением:

Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО.

Власти также призвали не фотографировать и не снимать работу наших защитников, и, конечно, не пренебрегать правилами безопасности – оставаться в укрытиях или других безопасных местах до окончания воздушной тревоги.

Заметим, что наиболее массированной атаке этой ночью, 24 июля, подверглась Одесская область. Как сообщали мониторинговые сообщества, туда летели до двух десятков "Шахедов", основной удар пришелся на Измаильский район.