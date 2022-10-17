В Киевской области работают силы ПВО, – Кулеба

Сегодня утром во время воздушной тревоги российские военные нанесли удар по Киеву. Пострадал Шевченковский район.

В то же время, по состоянию на 8:12 в области продолжаться воздушная тревога, поэтому оставайтесь в укрытиях. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что работают силы ПВО.

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