В Киевской области раздались повторные взрывы

Во время воздушной тревоги в Киевской области раздались взрывы. Через час после этого объявили отбой. Однако позже взрывы раздались снова.

О повторных взрывах в Киевской области около 17 часов сообщили местные телеграм-каналы. Во второй раз тревогу не объявляли, пишет 24 Канал.

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Что известно о взрывах в Киевской области

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В 16:55 Киевская ОВА сообщила, что тревога объявлена в Макаровской территориальной общине.

Мониторинговые каналы в 17:25 писали, что налета БПЛА нет, как и вражеских целей. Однако есть "нюансы", поэтому тревога для определенного района Киевщины. Заметим, что официальных данных пока нет.

Воздушную тревогу на территории Киевской области объявляли в 14:49.

Внимание! Киевщина – возможна работа ПВО по разведывательному БПЛА!

– подчеркнули в Воздушных силах.

Уже в 15:48 в сети сообщили о взрывах. Кстати, тоже их слышали некоторые жители столицы. Впрочем, в Киеве сирены не включали. Отбой тревоги в Киевской области объявили только в 16:52.

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Ночью оккупанты снова атаковали Украину

Заметим, что этой ночью российские террористы снова атаковали наше государство. Оккупанты выпустили 5 дронов-камикадзе и 1 управляемую авиационную ракету Х-59.

В Воздушных силах сообщили, что наши защитники сбили все 5 "Шахедов". Вражеские дроны уничтожили в пределах Николаевской, Запорожской и Хмельницкой областей. Кстати, боевую работу проделали тактическая авиация и зенитные ракетные войска.

Россияне направили ракету по объектам в Миргородском районе Полтавской области.

Глава Полтавской ОВА сообщил, что, предварительно, пострадавших и повреждений гражданской инфраструктуры нет.

около 15:40 29 октября тревогу также объявили в Харьковской области. Накануне в Воздушных силах сообщили, что ситуация относительно активности российской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях не изменилась. Поэтому в случае объявления тревоги необходимо немедленно направляться к укрытию.