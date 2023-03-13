Карьера за госизмену не сложилась: суд вынес приговор экс-ректору киевского вуза

Оккупанты ведут против Украины войну не только собственными силами на фронте, но и силами предателей, которые пошли с ними на сотрудничество. Однако благодаря работе правоохранителей коллаборантов удается идентифицировать и останавливать. Очередного такого обнаружили в Киевской области.

Там при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора и по неопровержимым материалам СБУ задержали агента России, которому ФСБ пообещала должность "замминистра" в Крыму.

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Что известно о предателе Украины

СБУ удалось установить, что злоумышленником является бывший проректор одного из высших медицинских учебных заведений Киева. Он еще в 2020 году после своего увольнения перебрался во временно оккупированный Крым, и именно там его завербовала ФСБ.

Впрочем, в Крыму мужчина не остался. Он за месяц до начала полномасштабного вторжения России вернулся в столицу Украины, но уже с задачами своих кураторов. До задержания предатель проводил разведывательно-подрывную деятельность против Украины, и этому Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства. В частности, преступник:

собирал для агрессора информацию о военнослужащих ВСУ, находившихся на стационарном лечении в военных госпиталях и больницах Киевщины,

устанавливал контакты с украинскими и иностранными учеными для их последующей вербовки в агентурный аппарат ФСБ.

А чтобы выискивать "нужные связи" было проще, он привлекал своих бывших коллег по работе и выпускников вуза, к которым обращался под предлогом подготовки диссертации.

Все это предатель Украины делал за обещание от российской спецслужбы назначить его заместителем министра здравоохранения оккупационной администрации Крыма.

Что угрожает злоумышленнику

Агента России СБУ смогла задержать на попытке передачи агентурной информации врагу. Случилось это еще в мае прошлого года. Более того, над преступником уже провели суд, который признал мужчину виновным по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины "Государственная измена, совершенная в условиях военного положения".

За нарушение статьи предусматривается ответственность в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы и с конфискацией имущества. Суд избрал наказание в виде 15 лет тюрьмы.

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