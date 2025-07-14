В Киевской области слышали взрывы: ПВО работает по вражеским беспилотникам

В Киевской области вечером 14 июля прогремели взрывы. По вражеским целям работала противовоздушная оборона.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

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Что известно о взрывах в Киевской области?

Тревогу в Киевской области объявили в 17:49. Воздушные силы предупреждали об угрозе атаки дронами-камикадзе.

Киевская область – угроза применения врагом ударных БПЛА,

– писали военные.

О работе ПВО стало известно в 18:38. Об этом написали в Киевской областной военной администрации.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", – говорится в сообщении.

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