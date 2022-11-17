В Киевской области слышали взрывы – работает ПВО

17 ноября по всей Украине начала раздаваться воздушная тревога. В Киевской области слышали взрывы.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. Рекомендуем оставаться в укрытии.

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В Киевской области слышали взрывы

По словам Кулебы, в Киевской области работает ПВО.

Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах. Ни в коем случае не фотографируйте место прилета и работу ПВО. Помните о собственной безопасности,

– подчеркнул глава региона.

Напомним, что воздушная тревога раздается во всех областях Украины, кроме временно оккупированного Крыма.



Карта воздушных тревог / Скриншот

Массированная ракетная атака по Украине 15 ноября

Около 15:00 15 ноября сирены раздавались по всей территории Украины. А в 15:06 поступила информация о первых взрывах, которые слышали в Киеве.

Во время атаки погибла жительница Киева. Обломок сбитой ракеты попал в ее дом на Печерске. Тело женщины спасатели обнаружили во время укрощения огня.

Еще одна женщина погибла в Киевской области от обломка, который упал на кладбище.

Отметим, что в этот же день враг атаковал критическую инфраструктуру. Из-за этого украинцы оставались без света, воды и связи.

Владимир Зеленский заявил, что Россия выпустила более 90 ракет, оставив миллионы людей без света и забрав жизни украинцев. Более того, ее ракеты упали и на территории Польши, из-за чего погибли люди.

Всего оккупанты повредили 15 энергообъектов по Украине.

Силы ПВО Украины сбили более 70 ракет и все дроны.

Отметим, что захватчики целили не только по критической инфраструктуре государства, но и жилым домам. К сожалению, в результате атаки есть и пострадавшие, и погибшие.

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