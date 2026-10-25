В Киевской области слышны взрывы: в регионе работала ПВО

Утром 25 октября Россия атакует Украину ударными дронами. Вражеские цели летели в Киевской области.

Об этом сообщили в Киевской ОВА.

Каковы последствия?

Воздушную тревогу в разных районах Киевской области начали объявлять после 6 утра. В регионе была угроза дроновой атаки.

В 08:57 Воздушные Силы ВСУ сообщили о движении нескольких реактивных беспилотников в области. Вражеские цели летели в направлении Киева, а именно на Быковню и Лесной массив.

Уже около 09:13 в области слышались взрывы. Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО,

– уточнили в ОВА.

Впоследствии КМВА проинформировали о последствиях атаки – обломки упали на открытой территории в Днепровском районе столицы.

Последствия предварительных атак

Российские войска уже атаковали Киевскую область до этого. По данным КОВА, за последние сутки в Броварском районе в результате обстрелов были повреждены два частных дома, хозяйственные постройки, автомобиль и склад. В Вышгородском – пострадал объект инфраструктуры.

Обошлось без травмированных.

Напомним, ночью под российской атакой была Винницкая область. Враг повредил гражданский промышленный объект и частный дом. Также в Виннице дрон попал по пятиэтажке, в результате чего пострадали шесть человек.