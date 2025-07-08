В Киевской области слышны взрывы: работают силы ПВО

Вечером 8 июля россияне атакуют Киевскую область ударными дронами. Жители сообщили о взрывах – в области работает ПВО по враждебным целям.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

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Что известно об опасности

Вечером 8 июля Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для всей территории Украины. Был зафиксирован взлет российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, что в Нижегородской области России.

Жители Киевской области сообщили о взрывах в 22:59. В областной администрации подчеркнули, что враг атаковал ударными беспилотниками.

Киевская ОГА призвала украинцев находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и не фиксировать и не публиковать работу наших защитников.

В то же время о воздушной тревоге в Киеве сообщал глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Он предупредил об опасности в 22:51, призвав жителей оставаться в безопасных местах.

Также враг атакует беспилотниками ряд областей Украины, в частности Николаевскую, Сумскую, Днепропетровскую и Черниговскую.

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