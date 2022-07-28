В Киевской области во время тревоги сообщили о взрывах, впоследствии прозвучали повторные

Во время воздушной тревоги жители Киевской области услышали взрывы. Очевидцы говорят, что их было несколько.

Об этом сообщает 24 канал. Сообщения о взрывах появились во время всеукраинской воздушной тревоги.

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Официальной информации нет

По состоянию на 5:20 в Киеве и области объявили об отбое воздушной тревоги, однако официальной информации о взрывах по состоянию на данный момент нет.

Очевидцы сообщают о том, что могло сработать ПВО. Однако в то же время есть сообщения и о пожаре.