В Киевской области взрывы – работала ПВО, была повышена опасность в Черкасской области
Россия нанесла ракетный удар по Украине. В Киевской области прогремели взрывы. Местные власти говорят о работе ПВО и призывают не покидать укрытий. Также повышена опасность в Черкасской области.
Жителей Киевщины призывают не рисковать жизнями и не снимать на видео работу ПВО. Лучшее, что вы можете сейчас делать, – находиться в укрытиях.
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В Киевской области работает ПВО
Как отметили в Киевской ОВА в 05:00, существует угроза ракетного удара. Известно, что силы ПВО работают по целям. Жителей призывают не покидать укрытий и быть там, пока не будет отбоя.
Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,
– говорят в КОВА.
В КГВА отмечают, что ПВО работает на окраинах столицы. В администрации также обратились к жителям Киева с просьбой не пренебрегать собственной безопасностью.
05:21 поступило сообщение о повторных взрывах в Киевской области. А уже в 05:23 КМВА снова отметили, что работает ПВО и призвали сохранять спокойствие.
К жителям Черкасской области обратился глава ОВА Игорь Табурец. Он отметил, что в области повышена опасность и призвал всех быть в укрытиях.
Что известно о ракетной угрозе
- Заметим, что воздушная тревога начала распространяться по Украине около 03:33. Тогда сирены звучали в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Полтавской областях. Полностью же карта "покраснела" около 4:45.
- Предшествовал этому взлет одного борта Ту-22М3 с аэродрома "Шайковка". Об этом сообщил мониторинговый канал Monitor в 21:41.
- Уже в 22:07 появилась информация о взлете двух Ту-95 с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.
- В 22:15 стало известно о 4 Ту-95, летевших с Севера России, а также один Ту-22М3.
- В 01:16 сообщили, что Ту-95 улетают к рубежам, откуда будут запускать ракеты. Тогда же Monitor отметил, что акустически самолеты стратегической авиации зафиксировали над Саратовом.
- 03:36 предварительно стало известно, что россияне запустили крылатые ракеты. В то же время, тогда не было информации ни о том, сколько этих ракет, ни о том, куда они направлены.