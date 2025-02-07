В Киевской области – взрывы: работает ПВО

Россияне вечером 7 февраля запустили свои дроны по Украине, угроза задела и Киевскую область. В регионе сообщают о взрывах.

Там работают силы ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

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Что известно о взрывах в Киевской области

Воздушная тревога на территории Киевской области была объявлена ​​ориентировочно в 20:20 из-за сообщения Воздушных сил об угрозе ударных беспилотных летательных аппаратов. Через полчаса опасность достигла и украинской столицы.

Защитники неба сообщали о дронах в центральной, южной и юго-западной части Черниговской области. Также обнародовали данные о БПЛА на северо-востоке Киевской области. Впоследствии о фиксации БПЛА сообщили в Киевской ОВА.

Киевская область! В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям,

– говорится в сообщении.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

Местные власти также призвали граждан позаботиться о собственной безопасности и находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги. Там напомнили о необходимости соблюдения информационной тишины, то есть не фиксировать и обнародовать в сети работу сил ПВО.

Кстати, в ночь на 7 февраля россияне также атаковали область. В результате повреждено хозяйственное и гаражное помещение в одном из районов. Пожар, загоревшийся на месте попадания, спасатели быстро ликвидировали. Данных о пострадавших нет.