В Киевской области за сотрудничество с оккупантами будут судить самопровозглашенного председателя Дымерской общины

СБУ ранее задержала самопровозглашенного главу Дымерской общины, сотрудничавшего с оккупантами. А прокуратура Киевщины уже направили в суд обвинительный акт по действиям предателя.

В настоящее время подозреваемый Александр Харченко находится под стражей. Ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

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Что известно о его сотрудничестве с оккупантами

Правоохранители установили, что чиновник после оккупации населенного пункта Дымер Вышгородского района Киевской области добровольно согласился на предложение российских военных по сотрудничеству.

Получив гарантии личной сохранности от захватчиков, он помогал им ориентироваться на местности .

В начале марта 2022 захватчики принудительно собрали местное население. Во время выступления Александр Захарченко сообщил, что теперь он новоизбран председатель Дымерской ОТГ.

В условиях военного положения он:

подбирал людей для незаконного сотрудничества с российскими военными,

привлекал их к выполнению работ в поселковом совете и на территории общины,

предоставлял российским военнослужащим сведения об участниках АТО, терробороны и депутатах среди местных жителей.

Кстати, задержали чиновника несколько дней назад. Вскоре суд изберет наказание для задержанного за то, что он стал "мэром" оккупационных властей и "руководил" поселком Дымер в Вышгородском районе Киевской области.

Коллаборанты в Украине: последние новости

С тех пор, как Россия напала на нашу землю, участились сообщения о коллаборантах и предателях, занявших сторону врага. Не наиболее остро это можно наблюдать на временно оккупированной территории Херсона. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отмечал, что украинские власти все отслеживают и каждого ждут наказания.

СБУ уже обнаруживала одного из коллаборантов в Херсонской области. Он помогал русским захватчикам похищать и истязать своих людей. Правоохранители провели спецоперацию. Сотрудники СБУ вывезли злоумышленника на подконтрольную украинским властям территорию нашего государства. Следственные действия продолжаются.

В Николаеве также задержали четырех человек, работавших на врага. Инициатором создания коллаборативной группировки стал житель Херсона. Такую информацию сообщил полковник Владислав Назаров.

Отличился и чиновник Укрзализныци, которого также подозревают в госизмене. Он помогает российским захватчикам восстановить сообщения между оккупированными территориями Донбасса и Россией. Речь идет о начальнике станции "Южнодонбасская" подразделения "Станция Волноваха".

Выяснилось, что житель Бахмута сдавал россиянам позиции ВСУ. Правоохранители уже задержали коллаборанта . Также предатель сообщал оккупантам, попала ли ракета в нужный им объект.

В Киеве правоохранители обнаружили двух айтишников-коллаборантов . Следователи уже сообщили мужчинам о подозрении. Подозреваемые предоставляли России и властям на оккупированных территориях услуги в сфере информационных технологий.

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