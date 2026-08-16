На Киевщине работает ПВО: область подвергается атакам вражеских дронов

В воскресенье, 16 августа, Россия запустила беспилотники по Украине. Под ударом оказалась Киевская область.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Какая ситуация в Киевской области?

Утром 16 августа во всех районах Киевской области была объявлена ​​воздушная тревога. Также в 6:37 тревога звучала в столице.

В Киевской области зафиксировали движение БпЛА. В регионе работают силы ПВО.

Где сейчас тревога: смотрите карту

В ОВА призвали ни в коем случае не снимать работу украинских защитников и не покидать укрытие до окончания воздушной тревоги.

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Отметим, что в ночь на 16 августа российские военные нанесли комбинированный удар по Кривому Рогу. оккупанты били по городу ракетами и "Шахедами". Известно о 1 погибшем и 6 пострадавших.