На Киевщине работает ПВО: область подвергается атакам вражеских дронов
В воскресенье, 16 августа, Россия запустила беспилотники по Украине. Под ударом оказалась Киевская область.
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
Какая ситуация в Киевской области?
Утром 16 августа во всех районах Киевской области была объявлена воздушная тревога. Также в 6:37 тревога звучала в столице.
В Киевской области зафиксировали движение БпЛА. В регионе работают силы ПВО.
Где сейчас тревога: смотрите карту
В ОВА призвали ни в коем случае не снимать работу украинских защитников и не покидать укрытие до окончания воздушной тревоги.
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Отметим, что в ночь на 16 августа российские военные нанесли комбинированный удар по Кривому Рогу. оккупанты били по городу ракетами и "Шахедами". Известно о 1 погибшем и 6 пострадавших.